Námitky obyvatel Tyršovy ulice nadále brzdí celý proces demolice starého zimního stadionu a následné výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě.

Vizualizace Horácké arény. | Foto: Magistrát města Jihlavy

„Vše je provázané. Musíme podepsat smlouvu s firmou GEMO, abychom mohli poslat žádost na Národní sportovní agenturu. Musíme mít smlouvu s krajským zastupitelstvem, ta je připravená na devátého května do krajského zastupitelstva, následně budeme muset svolat mimořádné zastupitelstvo města,“ vysvětlil radní a manažer výstavby David Beke.

Sedmnáct obyvatel z Tyršovy ulice, která se stávající CZ Loko arénou a budoucí Horáckou multifunkční arénou sousedí, se obává hluku a prašnosti související s demolicí starého stadionu. Primátor Petr Ryška věří, že k dohodě se sousedy budoucí arény dojde již brzy. „Pokud se dohodneme, musí to být rychlá dohoda. Doufám, že to bude otázka maximálně týdnů. Pak můžeme začít demolici v červenci, jak jsme říkali,“ řekl.

Obyvatelům vedení města přislíbilo, že v sobotu a neděli nebude na staveništi hluk. „Bourací kladiva a podobné stroje se budou používat jen ve všední dni do šesti večer,“ prohlásil Ryška.

Deník do ulice nedávno zavítal a ptal se na názor lidí. „Demolice je hlučná, tak to prostě je. Nějak to přežijeme,“ mávl rukou senior Jaroslav. Poněkud hovornější pak byla paní Aneta s dvěma dětmi, ani ona ale nechtěla zveřejnit příjmení. „V létě můžeme odjet k našim na vesnici, to ať pracují klidně non stop. Hlavně ať se to stihne do září, kdy musí děti začít chodit do školy a už neutečeme,“ sdělila.

Horácká multifunkční aréna v kostce



- zakázku za necelé dvě miliardy získala firma GEMO z Olomouce



- hala nadregionálního významu bude pro sportovní i kulturní akce



- demolice starého zimního stadionu, na jehož místě vyroste, má začít letos v červenci



- na stavbu má firma šestadvacet měsíců, sezónu 2025/26 by tak mohl klub HC Dukla Jihlava začít „doma“

Magistrátu se dále již podařilo vyřešit námitku, kterou podali neúspěšní uchazeči o veřejnou zakázku. Sdružení Metrostav, OHL a Podzimek a synové napadlo proces hodnocení.

S námitkami se seznámili právníci města a odpověděli. „Metrostav nevyužil desetidenní lhůty, kdy se mohl odvolat, podat to na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak předpokládáme, že je to vyřízené,“ uzavřel primátor.