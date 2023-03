Ačkoliv měly existovat kamerové záznamy, podle kterých jihlavský podnikatel a tehdy už bývalý zastupitel Miroslav Tomanec napadl loni na sklonku léta zastupitelku Miroslavu Berkovou, vyšetřování jeho vinu neprokázalo. Jestli bude kauza pokračovat není v tuto chvíli jisté, mohla by se dostat k soudu.

K napadení mělo dojít při koncertě na náměstí v Jihlavě. Ilustrační foto: Deník

Berková loni ani ne měsíc před volbami nařkla Tomance, že ji napadl. Měl ji udeřit do ramene při koncertě na náměstí. „Již v předchozích týdnech jsem byla terčem slovní agrese ze strany Miroslava Tomance, která se opakovala i v sobotu 27. srpna. Ani jsem si nevšimla, že ke mně přichází, jen jsem z dálky slyšela jeho nadávky,“ popsala tehdy Berková.

O incidentu informovalo na sociálních sítích uskupení Piráti a Fórum Jihlava, za které Berková kandidovala. Tomanec, který kandidoval jako nezávislý za STAN, od začátku opakoval, že si není ničeho vědom. Ke stejnému závěru došlo správní řízení na jihlavském magistrátu.

Předvolební boj? Policie šetří údajné napadení jihlavské zastupitelky

Podnikatel a předseda STAN Jihlavsko Radek Hošek nyní konstatoval, že jeho uskupení celá záležitost ve volbách poškodila. Kamerový záznam, kde měl být incident zaznamenán, podle všeho totiž neexistuje. Uskupení Piráti a Fórum Jihlava však trvají na tom, že případ zůstává v rovině slovo proti slovu, protože nebylo možné shromáždit dostatek důkazů.

Miroslav Tomanec chtěl nechat celou věc jako uzavřenou, poslední status Pirátů a Fóra Jihlava na sociálních sítích ale vnímá tak, že protistrana nerespektuje rozhodnutí magistrátu. „Jsem rozpolcený, veškeré moje okolí to vnímá a nevím, co s tím. Soud beru jako poslední možnou alternativu, ani ve snu by mě nenapadlo, že k tomu dojde. Ale nemůžu nalézt odpověď na to, jestli mám jinou obranu. Jsem z toho zoufalý,“ sdělil Deníku v pondělí 13. března.