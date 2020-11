A přidávají se i další. „V první vlně jsme propadali panice a hysterii. Teď už z toho máme spíš srandu. Aspoň si prodavačky trochu oddychnou, když bude moct do obchodu jen omezený počet lidí,“ myslí si další žďárská obyvatelka Klára Jarošová.

Obchody vyřešily situaci jednoduše. Počet nákupních vozíků a košíků přesně odpovídá počtu lidí, kteří do provozovny podle vládního opatření smí. „Každý nakupující musí mít košík nebo vozík, bez toho tam nikoho nepustí,“ vysvětluje František Humpolec ze Žďáru nad Sázavou.

Například v Kauflandu šli ještě dále. Každý košík či vozík dostal i svoje vlastní číslo. To ocenily zejména děti. „Mám svou závodničku, pětatřicítka vyhraje,“ vykřikuje nadšeně jedenáctiletý Lukáš, který přišel do žďárského obchodu nakupovat s maminkou a musel mít svůj vlastní vozík. Potkal tam kamaráda a jeho štěstí bylo dokonalé. Pětatřicítka si rozdala závod s vozíkem číslo 119. „Musela jsem ho krotit, aby nás nevyhodili,“ podotýká Lukášova maminka Zdeňka Klímová.

Na počínání návštěvníků bedlivě dohlížela ochranka. „Je to bez problémů, lidé to berou s humorem. Sice se našli i dva debilové, ale s tím se musí počítat,“ říká zástupce ostrahy pan Jan, který nechtěl prozradit své příjmení.

Mnohem větší komplikace než sami nakupující jim podle jeho slov způsobila vláda. „Opatření přišlo najednou. Takže ještě ve středu večer jsme museli vozíky a košíky očíslovat. Tak, aby to splnilo nařízení vlády. U nás to vychází na 230 vozíků,“ informuje pan Jan.

Obchody na Vysočině se na nové opatření stihly většinou připravit. Bez košíků tam prostě nikdo nesmí. Případní provinilci jsou důrazně leč slušně napomenuti. Převážná většina nakupujících ale problémy nedělá. Ale i v tomto případě ale platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. „Ráno jsem byla v pelhřimovském Lidlu. Košíků tam měli dost, takže jsme venku nečekali. A uvnitř bylo dost narváno. Tam asi toto nařízení neřeší. Tedy já jsem si aspoň žádného omezení nevšimla," popisuje svůj zážitek ze středečního nakupování Tereza Hašková z Nového Rychnova.

Do stejné prodejny zašla i další oslovená žena. „Právě jsem se vrátila z Lidlu. Trochu jsem se bála front, ale u nás se netvořily. Jedinou změnou byl pro mě košík. Běžně si ho totiž neberu a bylo to pro mě akorát zbytečné „zavazadlo“ navíc. Věřím, že nejsem sama, kdo to tak má. Lidé si s nimi akorát zbytečně překáží v uličkách,“ komentuje tamní situaci Jana Veselá z Pelhřimova.

Téma košíků či vozíků je diskutované i mezi zaměstnanci prodejen. „Od rána evidujeme dílčí problémy spojené s novým opatřením, například s lidmi, kteří si ráno šli nakoupit svačinu a vozík si nechtěli vzít. Větší problém ale máme s lidmi, kteří jdou na nákup s nezletilými dětmi nebo dítětem v kočárku. Nařízení nespecifikuje, že tyto osoby mají výjimku z opatření. Stejně tak handicapovaní s doprovodem,“ vysvětluje nejednoznačnost vládního opatření mluvčí REWE GROUP Česká republika BILLA.

Podle některých hlasů z lidu by se ale prodejny měly zaměřit i na úplně jiná opatření, než jaká navrhuje vláda. Rozčiluje je zejména nehygienický způsob odebírání lístků z parkovacích automatů tam, kde je parkování jen na omezenou dobu. „Když dojedu k Lidlu a závora je zavřená, musím stisknout tlačítko, aby mi vyjel lístek. To tlačítko přede mnou a po mně stisknou desítky dalších řidičů. Pak dám ruku zpět na volant, není čas se nějak dezinfikovat. To vám přijde normální?“ zeptala se Aneta Novotná z Nového Města na Moravě.