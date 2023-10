/VIDEO/ K sedmým narozeninám si taneční škola Nart dance school z Jihlavy dopřála nový taneční sál na adrese Křižíkova 552/17. V pátek 20. října večer byl slavnostně otevřený.

Během slavnostního večera diváci viděli mimo jiné průřez vystoupeními věkových kategorií Nart dance school. | Video: Deník/Martin Singr

Program probíhal v pohodové atmosféře, o legraci nebyla nouze. Před početným publikem vystoupilo pět tanečních skupin z Nart dance school. Rovněž se potvrzovalo, že celá taneční škola je svým způsobem jedna rodina. „I když je tu dvě stě dětí, osmdesát procent známe jmény. Neznáme jen ty, co přišly letos. To se doučíme do prosince,“ slíbila spoluzakladatelka taneční školy Anna Korba Vanacká.

Spolu s ní večer moderovala Barbora Schreková, která kromě organizační a trenérské činnosti také sama závodně tančí. Kmotry tanečního sálu se stal hudebníci Mirek Paleček, Petr Štěpán a Vítězslav Schrek. Poté, co šampaňským stylově polili taneční boty, rozeběhla se Barbora Schreková mezi děti a se všemi si plácla.

Slavnostní chvíle se účastnilo také vedení města, primátor Petr Ryška, náměstek pro školství Richard Šedivý a radní David Beke. „Sport je celý můj život, mám neteře, které tancují a říkají, že tanec je daleko těžší než sport, protože se musí hýbat a ještě vypadat dobře. Něco na tom je,“ usmál se primátor.

Podívejte se, jak jim to jde: jihlavské tanečnice trénují na šampionát

Obě zakladatelky, které jsou zvyklé i na titulování dvouhlavá saň, následně Deníku vysvětlili, že nové prostory byla nutnost. „Začínali jsme s patnácti dětmi plus pět nám přišlo nových. Teď je nás bezmála dvě stě a prostory na adrese Fritzova 2 nám byly malé. Jinak jsme byli spokojení, byl to takový náš druhý domov, ale nechceme dětem zakazovat tančit a už to dál nešlo,“ řekla Barbora Schreková a dodala: „Tady máme dva sály pod sebou a jedou nám každý den v týdnu oba najednou.“

Ty nejlepší tanečnice a tanečníci se pak mohou dostat na soutěže a to i na mezinárodní. Musí tam ale chtít nejen samotné děti, ale i jejich rodiče. Znamená to totiž věnovat tanci finance i čas navíc. „Už to není o tom, že jedeme k babičce teď a nepojedeme za hodinu. Když je trénink, je potřeba, aby tam děti byly,“ uvedla Barbora Schreková. „Jsou taneční kluby, které jdou po soutěžích, ale spousta rodičů chce jen ať se dítě hýbe, je v kolektivu a i pro ně jsme tady,“ doplnila Anna Korba Vanacká.