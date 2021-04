Některé děti budou moci znovu vyrazit do školy v pondělí 12. dubna. V úterý to po jednání vlády oznámil ministr školství Robert Plaga.

Zpátky do škol



* děti se vrátí do škol 12. dubna

* týkat se to bude pouze dětí z prvního stupně základních škol a předškoláků v mateřských školách

* Děti budou chodit do škol rotačně, budou se tedy po týdnu střídat

každý týden však budou do lavic usedat děti v malotřídních školách do 75 žáků a speciálních školách

* Děti do 15 let budou ve školách nosit chirurgické roušky

Školy na některých místech republiky budou mít ale zmíněné rozvolnění vládních opatření o týden posunuté. Konkrétní seznam okresů, kterých se to bude týkat, zveřejní zástupci vlády ve středu ráno. Hrozba visí kromě Zlínského kraje i nad Pelhřimovskem, které v těch dnech patří k nejpromořenějším okresům v republice.

Děti z prvního stupně ve škole ráda uvidí i učitelka ze Základní školy Osvobození v Pelhřimově Marie Simandlová. „Na druhou stranu nechci, aby to podpořilo další rozjezd onemocnění Covidu-19. Pro vládu je to určitě těžké najít mezi tím nějakou hranici,“ přemítala Simandlová.

Jednotlivé ročníky se budou v navštěvování školy střídat. „Myslím si, že by to mohl být takový dobrý začátek nějakého postupného návratu všech dětí do škol. Máme to naplánované tak, že prvně půjdou děti z prvních, druhých a třetích tříd a další týden čtvrté a páté ročníky a pak se zase vystřídají. Je to velké pozitivum jak pro děti a učitele, tak i pro rodiče, které nebudou muset být tak silně uvázáni u té distanční výuky,“ řekl ředitel Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou Ota Benc.

O tom, zda se 19. dubna vrátí do škol i středoškoláci a vysokoškoláci, rozhodne vláda 12. dubna.

„Samozřejmě mi chybí sociální kontakt se spolužáky a kamarády, ale na druhou stranu mi přijde distanční výuka jednoduší. Do školy bych se i ráda vrátila, ale umím si představit, jak by to vypadalo – každý den bychom psali několik písemek a všichni učitelé by si chtěli otestovat naše znalosti,“ řekla Klára Říšská, gymnazistka z Pelhřimova.

V souvislosti s otevřením škol budou od pondělí 12. dubna k dispozici i některé další obchody. „Otevřená budou papírnictví a lidé si budou moci nakoupit i dětské oblečení a dětskou obuv,“ informoval místopředseda vlády Karel Havlíček.