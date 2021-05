Jihlavská radnice chce o letních prázdninách po zhruba třiceti letech vrátit promítání do letního kina a tak pokračuje v opravách hlediště.

Dělníci aktuálně pracují na levé části, tu střední opravili již loni. Hotovo by mělo být do června. „Dělníci odstraní rozpraskané a na mnoha místech rozpadlé prvky diváckého hlediště z betonu a betonových desek. Odstraní také nedostatečné základy,“ poznamenal mluvčí radnice Radovan Daněk.

V rámci rekonstrukce bude potřeba založit nové základy, na které přijde železobetonová deska. Pracovníci pak hlediště nově vyzdí z lomového kamene do betonu. Během oprav bude vždy možné používat alespoň jedno ze dvou schodišť, které přes hlediště vedou, pravděpodobně půjde zejména o to pravé při pohledu od plátna. Pokud to vládní nařízení umožní, akce plánované na další týdny v areálu letního kina opravy nenaruší.

V Jihlavě byla ve své době největší promítací stěna v republice, v devadesátých letech ale tradice letního kina skončila a v roce 1994 byla zrušena promítací místnost. Po rekonstrukci před jedenácti lety se v areálu konaly různé kulturní akce, zejména Vysočina Fest.

Co se kina týká, kromě loňské novinky v podobě autokina v posledních letech bývalo letní kino na náměstí a také v areálu Obchodního a zábavního centra Březinky. „Budeme moc rádi, když Jihlava získá stálou multifunkční letní scénu a projektu držíme palce. Letní kina byla návštěvnicky nejúspěšnější produkcí OC Březinky a znovuobnovené tradici letního promítání v parku přejeme úspěch a spokojené návštěvníky,“ sdělil manažer centra Jan Holba.