Covidová situace na magistrátu se vrací do normálu, informoval mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk. Od pondělí se tak kotevírá matrika i CzechPoint, v dalších dnech se očekává i plné zprovoznění odboru dopravy.

Magistrát města Jihlavy, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Úřední hodiny však zůstávají ve zkráceném režimu. To znamená v pondělí od osmi hodin ráno do dvou odpoledne a ve středu od jedenácti dopoledne do pěti večer.