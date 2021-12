Zatímco loni kvůli covidu návštěvnost o třetinu klesla, letos v létě lámala rekordy. „Nejnavštěvovanějšími měsíci jsou již tradičně červenec s 93 569 lidmi a srpen se 77 992 lidmi. Zároveň jde o nejvyšší měsíční návštěvnost v celé historii zoo i přes přijatá hygienická opatření a drobná omezení,“ řekl po letních prázdninách Martin Maláč a dodal: „Mimořádně silný byl také letošní červen s více než 48 tisíci lidmi.“

Lidé chodili i na podzim a teď bude záležet, kolik si jich najde cestu do zoologické v poslední týden roku. O Vánočních prázdninách totiž bývá zrovna zoo oblíbeným cílem rodin. „Nemůžeme předbíhat, ale bude to rozdíl v tisících, možná ve stovkách,“ předpovídá srovnání s rekordním rokem 2016 mluvčí. Tehdy přišlo 334 429 osob.

Vysokou návštěvnost přitom bere jako závazek do dalších let. Uvědomuje si také, že letos bylo v létě ideální počasí, které lákalo k výletům a mnozí preferovali dovolenou v Česku oproti zahraničí. Lidem mimo jiné chybělo jakékoliv vyžití po lockdownu. „Maminky s permanentkami se těšily do zoologické zahrady,“ vypozoroval Martin Maláč už na jaře.

To vše se navíc podařilo v roce, kdy bylo nutné zvýšit vstupné o desetikorunu na 130 korun u dospělých. „Porovnáváme to s jinými zoologickými zahradami. Máme jedno z nejnižších vstupných v rámci zoologických zahrad a to bereme zavedené zoologické zahrady. Často mají vyšší vstupné i různé zookoutky,“ podotkl Martin Maláč. Snahou je, aby si návštěvu Zoo Jihlava mohl finančně dovolit každý.