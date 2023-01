Návštěvnost se pomalu zvedá, potvrdil Deníku Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které Vodní ráj provozují. „Dobrá čísla máme zejména o víkendech. Přičítáme to tomu, že není sníh a nelze se věnovat zimním sportům,“ usoudil. Za zajímavou denní návštěvnost se přitom považuje ta od tisíce lidí výše. Tuto hranici by se mohlo podařit překonat, až začnou jarní prázdniny. Nemusí být zrovna na Vysočině, přesto vždy návštěvnost aquaparku stoupne.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Poslední měsíce přitom moc lidí nechodilo. „Prosinec bývá každoročně slabší, lidé mají jiné starosti. Mezi svátky se ale návštěvnost zvedla a 30. prosince přišlo 675 lidí,“ zhodnotil Málek. To bylo lepší než o rok dříve. „To jsme měli kvůli covidu otevřeno jen půl měsíce a návštěvnost se nedostala přes čtyři sta lidí za den,“ porovnal dále mluvčí.

Jen co pominul covid, nastala ekonomická krize. To byla pro Vodní ráj další rána. Loni na podzim se po Jihlavě mluvilo o tom, že by se mohl aquapark na nějakou dobu zavřít. „Rozhodli jsme se, že nepůjdeme cestou snižování teploty vody nebo zkrácením otevírací doby,“ začal vysvětlovat řešení situace Málek a pokračoval: „Od Nového roku jsme tak zdražili o deset procent vstupné, zavřeli jsme vyplouvací bazén, kde je celoroční úspora v řádech statisíců a potom jsme snížili frekvenci pouštění atrakcí jako je vířivka, chrliče vody, perličkové lázně a podobně.“

První letošní sníh: jihlavský Palouček má konečně správnou atmosféru

To se ale aktuálně změnilo a od druhé poloviny ledna fungují atrakce jako v době před zavedením úsporných opatření. Šlo o reakci na zpětnou vazbu od veřejnosti – lidé říkali, že zdražení respektují, ale vadí jim, že třeba vířivka funguje jen sporadicky. „Scénář, že bychom zavírali, zatím ve hře není,“ řekl k aktuální situaci Málek.

Jako sci-fi přitom působí čísla z roku 2019. „To tady bylo v kryté části deset tisíc lidí v prosinci, v listopadu jedenáct tisíc. To jsou úplně jiné cifry než teď,“ pokrčil rameny Málek. „Když se podíváme na čísla, která byla před covidem, na ty jsme se rozhodně nedostali. Je vidět, že lidé šetří,“ uzavřel.

Návštěvnost kryté části Vodního ráje za posledních patnáct let:

2022 107 453

2021 37 221 (od 5. června)

2020 67 645 (třikrát přerušen provoz)

2019 126 764

2018 121 827

2017 123 540

2016 128 681

2015 121 153

2014 126 935

2013 123 246

2012 143 783

2011 141 852

2010 142 808

2009 150 938

2008 156 399