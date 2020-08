Desítky amatérských paraglidistů a pilotů rogal či ultralehkých vrtulníků a letadel se v sobotu slétnou na jihlavské letiště. Pro veřejnost však akce není.

Paraglidisti na Prašivé | Video: Deník/Libor Běčák

„Je to jen pro naše členy. Bezpečnostní opatření by byla úplně někde jinde, kdybychom to dělali pro všechny,“ vysvětlil důvod prezident Letecké amatérské asociace Aleš Trtil. Členem asociace se člověk stane, když se zaregistruje a zaplatí členský příspěvek. „Pokud by člověk chtěl létat, musí si vybrat, co by ho zajímalo. Podle náročnosti pak trvá získání bezpilotní průkazu,“ popsal Trtil.