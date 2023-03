Během několika málo minut jsme svědky toho, jak často řidiči za volantem chybují. Očividné nedodržování maximální povolené rychlosti je nejčastějším prohřeškem. Řada řidičů ale nezvládá ani správné najetí do křižovatky. „Ty pruhy jsou udělané tak, aby měl řidič nejlepší rozhled do křižovatky. On si ale najíždí po svém, protože si myslí, že to vymyslel lépe něž ti, co tady dělali značení,“ komentuje s nadsázkou chování dalšího řidiče odbornice na dopravu Vošická Buráňová.

MAPA: Pozor, tady to v zimě klouže. Podívejte se na nebezpečná místa na Vysočině

Vtom vidíme řidiče, který zatáčí a pravou rukou drží u ucha telefon. „Už při průjezdu křižovatkou se nesoustředí na jízdu. Jednak nemá obě ruce na volantu a jednak nevěnuje pozornost řízení, ale telefonu. My jako řidiči nejsme schopní věnovat se plnohodnotně dvěma věcem najednou,“ vysvěluje Vošická Buráňová, proč je podobné počínání nebezpečné.

Sledování řidičů přímo na křižovatce tak jen potvrzuje informace, že v drtivé většině může za havárii řidič. „Podle statistik zaviní dopravní infrastruktura jen procenta nehod,“ říká krajská koordinátorka Besipu a popisuje konkrétní úsek. „Přijíždím od přivaděče, mám před sebou táhlou rovinku, jen pár výjezdů z firem. Tady to může vést k tomu, že sem řidič přijede rychleji, než by měl jet a neštěstí je na světě,“ ukazuje.

Nebezpečné nejsou křižovatky, ale řidiči

Jako velký problém tak Vošická Buráňová vidí příliš vysokou rychlost řidičů na hlavní silnici. Podobný názor má Marek Řezáč z Jihlavy. „Z vedlejší silnice je trochu hůře vidět na jednu stranu a když někdo nedodržuje maximální povolenou rychlost, vynoří se najednou na horizontu, a řidič z vedlejší musí být trochu svižnější,“ uvažoval nahlas a pokračoval: „Nebezpečné nejsou křižovatky, ale řidiči. Když někam nevidím dobře, tak radši zastavím a dvakrát se podívám, jestli tam nic nejede. Jenže dneska každý chvátá, tak tam jen přibrzdí, dá tam dvojku a jede.“

Jak Řezáč, tak Vošická Buráňová považují za nebezpečné i odbočování ze silnice první třídy. „Pokaždé, když auta musí zpomalovat nebo zastavovat a odbočují vlevo, je to nebezpečný manévr. A stejné je to v případě, když se na silnici připojují,“ popisuje expertka na dopravu s tím, že vždy stejně hlavně záleží na chování řidičů. „My můžeme dělat infrastrukturu přívětivější, ale dokud bude selhávat lidský faktor za volantem, bude se bourat dál,“ povzdychne si.

Deset let od vraždy Petry v Jihlavě: emotivní poslední rozloučení a soud

V případě Průmyslové a Heroltické ulice jsou z obou stran mírné horizonty. Místu pomohla změna přednosti v jízdě, ke které došlo na podzim 2018. Poté tam dva roky nikdo nenaboural. Loňský rok byl ale kritický. „V létě tam došlo k několika kolizím, což s ohledem na újmu i na škodu na majetku může vykazovat statistické informace, které vybočují. Náš kraj se vyznačuje tím, že na řadě míst je horizont, a to vždy na daném místě bude vyžadovat respekt k rychlosti,“ vysvětluje koordinátorka Besipu.

Faktem na druhou stranu je, že se sedmi nehodami za poslední dva roky je tato křižovatka na chvostu nejvíce nebezpečných křižovatek v jednotlivých krajích. Jinými slovy nejbezpečnější.

Místo je přehledné

Co se značení týká, nedá se podle Vošické Buráňové v místě už snad udělat více. „Dopravní značka je zvýrazněná, jsou tu vodorovné dopravní značky, což jsou optické brzdy. Ještě je tady vykreslený trojúhelník na zemi, je tam striktně daná čára, před kterou je dostatečný rozhled do křižovatky,“ jmenuje Vošická Buráňová.

Vysočinští policisté přitom toto místo nemají vyhodnocené jako nehodové. „Křižovatka je z našeho pohledu, a zejména z hlediska dopravně inženýrského, přehledná,“ hodnotí pro Deník policejní mluvčí Dana Čírtková. Také ona zastává názor, že je nutné věnovat se řízení, sledovat dopravní značky i provoz na silnici a nepřekračovat maximální povolenou rychlost.

Opravený historický dům na jihlavském náměstí si lidé prohlédnou letos

Dle policie byla problémová křižovatka na Třebíčsku směrem k jaderné elektrárně v Dukovanech, tam ale vše vyřešil kruhový objezd. „O jiné křižovatce, kde bychom řešili vyšší počet dopravních nehod, v našem kraji nevím,“ dodává Dana Čírtková.

Kruhový objezd na kraji Jihlavy by zřejmě situaci pomohl. Zda by byl řešením zpomalovací semafor si Veronika Vošická Buráňová není jistá. Úsekové měření rychlosti si v místě nedovede představit. Zároveň však připouští, že ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu toto opatření dopravu zklidnilo.fhe