Scénář, který si nikdo nepřál, ale o němž se vážně diskutovalo. Naštěstí se nenaplnil: nebožtíci na zimním stadionu v Jihlavě.

Kapacita jihlavského krematoria byla především ke konci loňského roku na samé hraně možností. V listopadu překročil počet žehů tři stovky, přesně 345. Jde o zatím nejvyšší počet kremací za jeden měsíc v pětačtyřicetileté historii krematoria.

Počty žehů v jihlavském krematoriu:



(měsíční průměr před pandemií – 150)



Říjen 2020 – 218

Listopad 2020 – 345

Prosince 2020 – 272

Leden 2021 – 273

Únor 2021 – 218



Zdroj: Služby města Jihlavy

„Skladovací kapacita chladících a mrazících boxů je padesát těl. Opravdu reálně hrozilo, že by to nestačilo a muselo by se najít řešení. Mluvilo se i o tom, že by k tomu mohl být využit malý zimní stadion v Jihlavě,“ potvrdil Deníku Vysočina mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

Smutné rekordní statistiky potvrdil i mistr jihlavského krematoria Luboš Vondrák: „Za mou pětadvacetiletou praxi jsme nikdy neměli v jednom měsíci tolik žehů, jako tomu bylo v listopadu loňského roku.“

Průměrný počet kremací v době předcovidové byl sto padesát za jeden měsíc. Nebožtíků začalo přibývat už od loňského jara, ale od podzimu jich bylo tolik, že bylo nutné na dočasnou dobu přejít na dvousměnný provoz.

„Nikdy jsem si nemyslel, že bude potřeba, aby naplno fungovaly obě pece,“ podotkl Málek. Podle něj nejde o žádné strašení, ale o každodenní realitu.

Lidí, kteří zemřou s Covidem -19 je až padesát procent. Jihlavské krematorium je v současné době schopno přijmout i nebožtíky z jiných krajů. „Pomáhali jsme například kolínské pohřební službě,“ podotkl Málek.

Informace o vytíženosti zařízení posílají do krajského systému. Stejně to dělají i ostatní krematoria v zemi. Podle toho lze zjistit kapacity a rozložit zátěž na více míst. Poměr žehů vůči pohřbům do země se celorepublikově pohybuje osmdesát ku dvaceti. V Jihlavě jde o sedmnáct žehů denně. Průměrná doba jednoho je sto dvacet minut.

Do jihlavské obřadní síně může v současné době maximálně patnáct lidí. Ostatní musejí obřad sledovat venku přes reproduktory. Ceny posledního rozloučení se nijak dramaticky nezměnily.

„Zaznamenali jsme informace o nedostatku materiálu na rakve, ale na Vysočině s tím zatím problém nemáme,“ řekl Martin Málek.

Pokud je tělo uloženo již ze zdravotního zařízení ve vaku a označeno jako úmrtí s covidem, mají pozůstalí možnost si zesnulého obléci sami v místnosti pro úpravu zesnulých. Samozřejmě vše za jasných bezpečnostních opatření a ochrany pracovníků pohřební služby. Rakev lze otevřít do sedmi dnů od úmrtí. Do hrobů se těla ukládají pouze v ekologicky rozložitelném vaku nebo i bez vaku, pokud nehrozí nebezpečí nákazy.