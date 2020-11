Zatímco v úterý magistrátu informoval o uzavření dvou pracovišť a jedné třídy, o den později už to byla tři celé školky a dvě třídy. „Nově je v karanténě na MŠ Mozaika od 12. listopadu do 19. listopadu celá MŠ Dvořákova a ještě jedna třída na MŠ Resslova," informoval mluvčí radnice Radovan Daněk a dodal: „Zároveň s tím jsou už od včerejška z důvodu výskytu onemocnění covid–19 v karanténě dvě školky MŠ Fibichova, MŠ Mahenova a jedna třída na MŠ Seifertova– Jeslenka."

Ředitelka mateřské školy Mozaika Lenka Mončeková i primátorka Karolína Koubová vyzývají rodiče, aby nechali děti doma, pokud je to možné. Tomáš Koukal z odboru školství na radnici doporučil lidem vzít si třináctého a šestnáctého listopadu dovolenou. Mohou udělat předškolákům prázdniny. „I to by mohlo pomoci zpomalit šíření nemoci v jihlavských školkách,“ dodal.