Před lety chodil často do kina Petr Bednářský, dle svých slov stihl devětadevadesát procent promítaných filmů. Podle něj lidem sice vadí sedačky, ale film se na nich dá vydržet, nové filmy se hrají krátce po premiéře, plátno se často měnilo a zvukový systém má stále ještě kvality multikina. Jen stav kina jako celku není dobrý. „Když se na to roky kašle a nechává upadat do dezolátního stavu, tak se to jedním šmahem nespraví,“ řekl.

Podle něj by přestavba kina nemusela být neřešitelný problém. „V dobách minulých už byl vypracovaný plán na předělání sálu. Takže si klidně mohou radní zapátrat a podle mě by možná ten plán našli,“ usoudil. Podle Bednářského je na otázku, jak přivést lidi do kina už dvacet let jediná odpověď a tou je drahá rekonstrukce. Starosta Martin Dvořák reagoval, že studii úpravy kina má vedení městyse k dispozici.

V Lukách nad Jihlavou se opět promítá

Konkurovat kinům v Jihlavě se dá cenou, která je ale nižší než v multiplexech jen v řádu desetikorun, minimální ceny jsou nastavené distributorem. Další peníze místní ušetří, když nemusí jet do Jihlavy. Jak někteří v nadsázce říkají, hodně se uspoří na kole a popcornu, které v Lukách jednoduše nejsou v nabídce. Komfort ale není nejlepší, někteří si stěžují na sedačky, jiní nebyli spokojeni se zvukem, další s obrazem. A to přesto, že vybavení kina v Lukách je poměrně moderní.

Horší už to je se samotnou budovou. Zatímco třeba kino Dukla v Jihlavě nebo polenské kino jsou zrekonstruovaná, stav toho v Lukách není ani zdaleka ideální. „Bohužel rekonstrukce na multifunkční prostor je nereálná. Kino má stupňovité řešení, šikmou podlahu, a pevné řady sedadel,“ vysvětlil radní Tomáš Ďásek.

Zdůraznil ale, že záchrana kina není jeho sólo akcí, jedná se o záměr celé rady městyse, kino nechce zavřít nikdo. Hlavně je nyní podle něj potřeba nastartovat diskusi mezi městysem a občany, kteří by sami měli rozhodnout, jak si budoucnost kina představují.

Podle vedení městyse ale není přestavba kinosálu řešením. „Tam totiž potřebuje rekonstrukci všechno. Počínaje topením, přes elektriku, až po sanaci vlhkosti. Opravit záchody ano, ale přestavba sálu by vyšla na několik milionů a zbytek by stejně zůstal havarijní,“ reagoval Ďásek. Navíc musí radnice aktuálně řešit jiné projekty, zejména školku, školu a čističku, které kapacitně přestávají stačit.

Předchozí vedení městyse uvažovalo také o tom, že by se kino včetně veškeré techniky v nejkrajnějším případě přesunulo do multifunkčního sálu a komunitního centra, které by vznikly místo bývalé haly stavebnin vedle stacionáře. A budova kina, údajně napadená dřevomorkou, by mohla jít k zemi.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Loučtí patrioti mají pro kino slabost, má podle nich velkou historickou hodnotu. „Na loucké kino má většina z nás spoustu krásných vzpomínek. Naše děti zde vystupovaly od školky, přes školní akademie až po ochotnická divadla. I my jsme tam jako děti strávily spoustu času při různých akcích. V louckém kině byla kolikrát taková skvělá atmosféra, že nikomu nevadily ani ty tvrdé sedačky. Na konci padesátých let se stalo kino v Lukách velmi moderním kinem, které promítalo jako první v okrese širokoúhlé filmy,“ připomněla Lenka Kislerová.

Vedení městyse si uvědomuje, že pokud se kino zavře, je to jeho konec. Jako první chce snížit částku, které si kino bere z městské kasy. Loni to bylo osm set tisíc. Pak může přijít ke slovu částečná rekonstrukce, která by se týkala v první řadě záchodů a zázemí, třeba by se mohlo začít nabízet i nějaké občerstvení. Sázet na to, že bude lákat retro vzhled kina, se také moc nedá. Starší filmové hity by ale možná mohly jednou za čas přilákat více diváků.

Nicméně právě samotní lidé, ač volají po zachování kina, návštěvnosti moc nepomáhají. Valentýnská akce, kdy byl v nabídce romantický film a jeden plus jeden lístek zdarma měla slušnou propagaci, a potom přišlo deset lidí.