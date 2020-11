Nejlépe se podle výsledků průzkumu žije Havlíčkobrodským. „Studovala a pracovala jsem i v Brně, ale vždy jsem se ráda vracela do Brodu, kde jsem se narodila a jsem doma. Oceňuji zejména čistý vysočinský vzduch a nic zásadnějšího mi zde nechybí. Navíc jsme i v pomyslném středu Evropy, tak je odsud vlastně všude stejně daleko či blízko,“ svěřila se Marcela Machálková.

„Pozitivně hodnotím dobré zázemí i nabídku místních sportovních klubů, volnočasových aktivit a kulturních akcí. Naopak stále mi tu chybí dostatečná kapacita ambulantních odborných lékařů. Jako občan bych také uvítala aktivnější a vstřícnější komunikaci města s občanem,“ přidala se další Broďačka Michaela Krpálková.

Určité rezervy Brodu přiznávají i samotní analytici projektu. Například co se finanční dostupnosti bydlení týče. „Pracujeme na tom a podporujeme developerské projekty. Nedávno jsme postavili sociální byty, kde jsme umožnili bydlení lidem ve finanční tísni. Teď třeba připravujeme obytnou zónu Na Nebi,“ sdělil havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

Skokané Třebíč a Telč

Největším skokanem jsou Třebíč a Telč. Obě města si polepšila o rovných třicet míst. „Takový nárůst mě upřímně překvapil. Chápal bych to, kdyby to byla nějaká dlouhodobější perspektiva, ale za jeden rok to snad není možné. Třebíči možná přilepšilo schválení obchvatu,“ přemítal sociolog Hanzl.

Co Telči tolik pomohlo, nedokáže odhadnout ani její starosta Roman Fabeš. „Jsem samozřejmě rád, ale obecně jsem v těchto anketách poměrně opatrný. Když se podíváme na kritéria, podle kterých se obce hodnotí, zjistíme, že v řadě z nich s tím ani nemůžeme nic moc udělat. Věřím, že kvalita života je srovnatelná ve většině měst Vysočiny,“ nechal se slyšet Fabeš.

Podle průzkumu mají například nejlepší dostupnost praktických lékařů na Vysočině. „Teď je to dobré, ale během roku se to může změnit. Řada z nich je už v důchodovém věku a hrneme před sebou časovanou bombu. Zajištění zdravotní péče je však prioritně záležitostí státu, který v tomto ohledu selhává. Obce jsou jen rukojmí, kteří hledají cesty, jak toho praktika přesvědčit a co mu nabídnout. A to není správně,“ podotkl Fabeš.

Propad Chotěboře

Skokanem je i Chotěboř. Ovšem v opačném směru. Pohoršila si o čtyřiačtyřicet míst. „Bohužel, index kvality života je sestavován z ukazatelů, na které často nemáme vliv. Díval jsem se na výsledky a mezi loňským a letošním rokem byl největší rozdíl v kategorii průměrné délky života. Tam jsme zásadně klesli a to samozřejmě není něco, co by se dalo ovlivnit z roku na rok,“ pokrčil rameny místostarosta města David Šafránek.

Svou roli tady sehrála i demografie. „Naplno se projevil odliv mladých lidí, za což jsme také dost ztratili. V příštím roce však počítáme s prodejem většího počtu parcel a také tu vzniká nový bytový dům v ulici Severní, takže věřím, že si v tomto ohledu zase trochu polepšíme,“ prozradil Šafránek.

Zdaleka ale nejsou nejhorší. Na pomyslném chvostu druhý rok po sobě skončila Bystřice nad Pernštejnem. „Souvisí to s regionem. Kraj se dělí na východní a západní část. Ve většině průzkumů se na předních příčkách drží Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Humpolec a částečně i Jihlava. Naopak Žďársko bývá na konci žebříčků. Dlouhodobě trpí zvýšenou nezaměstnaností a odlivem mozků,“ vysvětlil Hanzl.

Nejlépe si nevede ani Světlá nad Sázavou. Její obyvatelé jsou k ní ale milosrdnější. „Žiji tady sice krátce, ale nic mi tu nechybí. Je tu klid, hned za městem příroda, cyklostezka, dostatek obchodů a dokonce i lékařů. Hned po nastěhování jsem si tu bez problému našla dva lékaře i dentální hygienu a se všemi jsem spokojená,“ pochválila Zuzana Rodová.

Výtky má jen k celkové vizáži města. Nelíbí se mi jen ošklivé centrum města, kde je hodně vizuálního smogu nebo zastaralé ošklivé fasády. Nicméně všude je něco,“ dodala s úsměvem Rodová.

Experti z projektu Obce v datech už třetím rokem sestavují Index kvality života na základě devětadvaceti proměnných. Hodnotí například dostupnost zdravotní péče, úroveň zdraví, podmínky pro práci, bydlení a vzdělávání nebo třeba mezilidské vztahy.

Pořadí vysočinských měst:

Havlíčkův Brod – 18. místo v ČR (- 2 místa)

Pelhřimov – 30. místo v ČR (+ 6 míst)

Humpolec – 39. místo v ČR (+ 18 míst)

Jihlava – 41. místo v ČR (+ 10)

Žďár nad Sázavou – 62. místo v ČR (- 8 míst)

Náměšť nad Oslavou – 69. místo v ČR (- 14 míst)

Pacov – 71. místo v ČR (-1 místo)

Telč – 97. místo v ČR (+ 30 míst)

Velké Meziříčí – 110. místo v ČR (- 2 místa)

Třebíč – 111. místo v ČR (+ 30 míst)

Chotěboř – 113. místo v ČR (- 44 míst)

Nové Město na Moravě – 117. místo v ČR (- 3 místa)

Moravské Budějovice – 125. místo v ČR (+ 9 míst)

Světlá nad Sázavou – 159. místo v ČR (- 5 míst)

Bystřice nad Pernštejnem – 173. místo v ČR (- 17 míst)