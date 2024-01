Nejnovější informace hovoří o tom, že nový bufet otevře příští týden. Monika Zachrlová ale neví, zda tomu věřit. „Mělo to být už druhého ledna,“ připomněla. Vedení nemocnice přitom už s dodavatelskou firmou řeší sankce, které za svůj přístup dostane. Nejde přitom jen o to, že nemocnici unikají tržby. Musí také platit zaměstnance bufetu, kteří zatím nemohou pracovat.

Příjemnější pak je povídání na téma, jak bude nový bufet vypadat. Kromě nového vybavení dojde také k rozšíření sortimentu. „V nabídce budou teplé polévky, každý den jiná, a teplé zapékané panini, toasty a podobné věci. Klasika, chlebíčky a podobně tu zůstane, jen obohatíme nabídku o teplé potraviny,“ popisuje mluvčí.

Kapacita zůstane zhruba stejná, prostor pro posezení není kam rozšířit, dle vizualizace přibydou dva stolky. Stejné by měly zůstat i příznivé ceny. „Bufet je pod správou nemocnice, tak nemá jako primární cíl vydělávat co nejvíce peněz,“ vysvětluje Monika Zachrlová. Ve hře je i rozšíření otevírací doby, dosud byla do tří hodin odpoledne.

Zaměstnanci, pacienti i jejich návštěvy chodí po dobu uzavřeného bufetu do Flopu, který je u hlavního vchodu do nemocnice. Na začátku ledna však měl i tento obchod kvůli inventuře jeden den zavřeno, a to byli lidé naštvaní.

Další možností je využít obchod v Domě zdraví nebo některý z automatů na chodbách. Mohlo by se zdát, že ve Flopu mají ze současné situace radost, není to ale tak docela pravda. „Vyšší tržby máme, ale zase sem chodí tolik lidí, že to trochu nestíháme. Marodíme, je nás málo, ale musíme to nějak zvládnout. Všechno má své pro a proti,“ zhodnotila vedoucí obchodu Věra Vaňková.

O bufetu v jihlavské nemocnici: bufet se v nemocnici zavřel na začátku prosince

nový měl otevřít druhého ledna, zatím ale není hotovo

vedení nemocnice doufá, že se všichni dočkají do konce ledna

Ne všichni jsou pak rozladění, že rekonstrukce bufetu trvá tak dlouho. „Je to pro naší budoucnost,“ říká jedna ze zaměstnankyň, která nechtěla zveřejnit své jméno. „Některé nemocnice nemají bufet vůbec,“ odpovídá na námitku, že rekonstrukce trvá poněkud dlouho.