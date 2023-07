Slouží třiadvacet let a potřebují opravit. Řeč je o operačních sálech jihlavské nemocnice. Čtyři z nich dělníci opraví přes léto, další dva operační sály se dočkají nového kabátu do konce října.

Stávající operační sál v jihlavské nemocnici. Foto: poskytla Nemocnice Jihlava

Opravy sálů v jihlavské nemocnici začaly hned na začátku letních prázdnin. „Máme šest operačních sálů a dělníci začnou pracovat na prvních čtyřech. Dva sály tedy budou stále v provozu. To potrvá zhruba do konce prázdnin, poté budou ony čtyři opravené sály uvedené do provozu a dělníci opraví zbylé dva. Celkově právě potrvají do konce října,“ komentoval provozně technický náměstek nemocnice Alexander Filip.

Opravy sálů vyjdou na desítky milionů korun. „Operační sály čeká výměna opláštění. Vymění se stativy medicinálních plynů, překládací zařízení pro pacienty, stropy, nové budou také obrazovky. Celkově vyjdou opravy na 40 milionů korun. Zdravotníci tak budou pracovat v nejmodernějších prostorech,“ doplnila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Lávka v Heleníně je uzavřená na čtyři dny. Pokračuje její oprava

Ročně provedou lékaři na operačních sálech v Jihlavě přibližně sedm tisíc operací. „Zhruba pět tisíc z nich je plánovaných, zbytek jsou akutní operace. Sály využívají chirurgové, ortopedi, traumatologové, gynekologové, urologové a také lékaři ORL. Výkony zde podstupují jak děti, tak dospělí pacienti,“ dodala mluvčí.