Nepatrná změna přinesla jihlavské nemocnici měsíční úsporu kolem sta tisíc korun. Loni v září nastavili technici v nemocnici počítače do úsporného režimu a změna nese své ovoce.

Nemocnice Jihlava šetří měsíčně desetitisíce korun díky tomu, že uvedla počítače do úsporného režimu. | Foto: poskytla Nemocnice Jihlava

„V nemocnici máme zhruba 1 100 počítačů. Zdravotníci mají často jiné starosti, než vypnout počítač, když odcházejí od stolu. Zkusili jsme právě v naprosto jednoduché věci zkusit, kolik ušetříme,“ uvedl náměstek pro informatiku David Zažímal.

Všechny monitory nastavili správci IT tak, že se po třiceti minutách nečinnosti přepnou do úsporného režimu. Za další půlhodinu přejde do úsporného režimu i počítač. „Na první pohled snadná změna přinesla u počítačů měsíční úsporu kolem šedesáti tisíc korun. U monitorů je to více než dvacet tisíc korun za měsíc,“ dodal Zažímal.

Šokující video z Pelhřimova: sanitka s pacientem musela počkat na chodce

Nemocnice Jihlava platí za elektřinu na chod monitorů a počítačů zhruba čtvrt milionu korun měsíčně. Bez úsporné novinky by to bylo o téměř sto tisíc korun víc.