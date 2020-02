Porodní asistentky jihlavské nemocnice přitom nabízí tuto službu jako první na Vysočině. Do individuální péče se zapojilo pět asistentek.

„Snažíme se vyjít vstříc všem nastávajícím maminkám. Ale není samozřejmě možné, aby porodní asistentky nabídly všem těhotným například možnost držet službu na telefonu. Nyní, pokud si nastávající maminka připlatí za individuální péči, to možné výjimečně bude,“ vysvětlil primář oddělení Aleš Roztočil.

Dva balíčky

Zhruba dva týdny před plánovaným termínem k porodu jsou porodní asistentky připraveny přijet. Kromě toho zahrnuje individuální péče také prohlídku porodních pokojů a konzultace.

„Rozdělili jsme nabídku do dvou balíčků, aby by si mohla žena zvolit, co by si přála. Kontakty na nás jsou na webových stránkách nemocnice,“ dodává Silvia Solařová z nemocnice. Ceny balíčků jsou šest a devět tisíc korun.