Tři noví mobilní roboti se stanou novou posilou jihlavské nemocnice. Budou uklízet podlahy na chodbách, vozit jídlo pacientům a případně převážet materiál v celém areálu nemocnice. Plnohodnotně už v příštím roce zastoupí lidskou práci.

Kuchyně Nemocnice Jihlava připravuje téměř dva tisíce jídel denně. | Foto: se souhlasem Moniky Zachrlové

„Jeden z robotů bude mít za sebou tažné zařízení a a bude převážet stravu do blízkého Sociálního centra Kraje Vysočina, pro který zajišťujeme stravování. Další bude vozit stravu na jednotky intenzivní péče a třetí bude úklidový. Všechny typy robotů jsou samoobslužné,“ popsal ředitel Nemocnice Jihlava Alexandr Filip, který ve funkci nahradil Lukáše Veleva. Vozíky uvezou až tři tisíce kilogramů a fungují samostatně bez nutnosti obsluhy. Dosud rozvoz stravy zajišťují přepravní vozíky, které řídí lidé.

Jihlavská nemocnice stojí za odvolaným ředitelem Velevem. Vydala prohlášení

Součástí projektu je vybudování 5G sítě, která pro autonomní systém robotů zajistí pokrytí signálem. Výhodu to bude mít i pro zaměstnance a pacienty, kteří se mohou těšit na plné pokrytí signálem ve vytipovaných místech, kde byl dosud slabý signál.

Celý projekt vyjde na dvacet milionů korun a s jeho financováním by měla pomoci evropská dotace. Pokud vše půjde podle plánu, provoz robotů by mohl být spuštěn nejpozději do konce roku 2025.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nelidské podmínky v dodávce na Vysočině. Převaděče migrantů potrestal soud.