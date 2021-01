Česko zaznamenalo koncem roku rekordní přírůstek nakažených za den. Je třeba proto mít k dispozici dostatek míst pro pacienty s covidem. Nemocnice nesmí proto přijímat pacienty na plánovanou odložitelnou péči od 31. prosince.

Už víc než půl roku čeká na operaci cév třeba Jan Mňuk z Přibyslavi. „Přiznám se, že mě to už pěkně štve. Situaci chápu, ale nohy mě bolí čím dál víc. Špatně se mi chodí. Za takové situace se do nemocnice asi hned tak nedostanu,“ povzdechl si pacient.

V nemocnici v Novém Městě na Moravě je 74 pacientů s covidem-19. Z toho tři jsou na jednotce intenzivní péče.

Pacienti s Covidem v nemocnici



* Havlíčkův Brod 70

* Jihlava 49

* Nové Město na Moravě 74

* Pelhřimov 27

Čtyři potřebují plicní ventilátor. „Je to smutné, že musíme omezit operace. Podařilo se nám už pomalu provádět některé náročné zákroky. Jako výměna kloubů nebo operace kýly. Někteří naši pacienti na takové operace čekají rok. Teď zas musejí počkat. Pro ty lidi je to hotová tragédie,“ povzdechla si mluvčí nemocnice Tamara Pecková Homolová. Jak zdůraznila, nutné operace samozřejmě nemocnice provádí dál. Stejně tak je zajištěná péče o onkologické pacienty.

V nemocnici Havlíčkův Brod je 70 pacientů s covidem-19. Z toho je pět pacientů na ARO a 5 na jednotce intenzivní péče. „ Od konce prosince jsme zrušili všechny neakutní plánované operace. Jsou jich odhadem desítky týdně. To jsou všechny menší ortopedické nebo chirurgické výkony, kde nehrozí zhoršení zdravotního stavu. Třeba žíly,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo. Jak hned vysvětlila, nutné operace, kdy je ohrožený pacientův život a zdraví, třeba operace srdce, pokračují dál bez omezení. „Není potřeba šířit paniku. Pacienti se nemusejí bát, že kdyby je na ulici stihl infarkt nebo jim prasklo slepé střevo, nedostalo by se jim ošetření. Tak to opravdu není,“ zdůraznila Černo.

Stejná situace jako v nemocnici v Havlíčkově Brodě je i v Jihlavě. I tam se operace odkládají. „V současné době máme u nás 49 pacientů s covidem. Z toho jsou 4 v těžkém stavu,“ informovala mluvčí nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Jak podotkla, počty lidí pozitivních na covid zase rostou. Aktuálně se v nemocnici Jihlava omezily podle Zachrlové počty operací na polovinu. „Samozřejmě operační sály zavřené nejsou. Operace, kdy je ohrožený život, třeba operace onkologické, pokračují dál,“ zdůraznila Zachrlová.

Konkrétně na Vysočině bylo poslední den starého roku podle krajské hygieny 834 lidí pozitivních na covid-19. Z toho 225 na Žďársku, 218 na Havlíčkobrodsku, 174 na Jihlavsku, 117 na Třebíčsku a 100 na Pelhřimovsku.