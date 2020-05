Elektronické třídění pacientů hned u vchodu zavedla v pondělí čtvrtého května Nemocnice Jihlava.

Nemocnice v Jihlavě. | Foto: Nemocnice Jihlava

V praxi jde o to, že lidé už neumsí zodpovědět několik dotazů na jejich zdravotní stav před vstupem do nemocnice. Nyní mohou vše vyřešit z domova přes internet a u vstupu se již jen prokáží SMS zprávou. Kdo tuto možnost nevyužije, může dotazník vyplnit při vstupu do budovy.