Podobná je podle jejích slov i situace ve školách. „V karanténě máme mateřské i střední školy. Porovnat čísla loňského roku s letošním však nedokážeme. Nemáme totiž statistiky pro srovnání,“ uvedla.

Počet nakažených za poslední týden

Jihlavsko - 537 osob

Žďársko - 318 osob

Třebíčsko - 272 osob

Havlíčkobrodsko - 232 osob

Pelhřimovsko - 163 osob

Počet naočkovaných od 1. listopadu: 8 005

Od začátku listopadu v kraji denně přibylo přes dvě stě osob s prokázaným covidem. Za poslední týden hygienici zaznamenali nejvíce nakažených v jihlavském okrese. Koronavirem v něm trpí 537 lidí. Nejméně nemocných je naopak v pelhřimovském okrese. Jako jediný má pod dvě stě potvrzených případů.

Oproti říjnu se zhoršila i situace ve školách. Přibylo tříd a škol v karanténě. Jedna z nich je v Čáslavicích. Prezenční výuku má pouze první a druhá třída. Původně ji měla mít i šestá a osmá. Od čtvrtka se však žáci připojili ke zbytku školy, která najela na distanční vyučování. „Onemocněla nám polovina sboru. Žáci i učitelé jsou nyní v karanténě. Na možnost online výuky jsme se připravovali předem. Nechtěli jsme, aby nás to překvapilo,“ informoval ředitel Základní školy Čáslavice Petr Blecha. Žáci budou v karanténě do 15. listopadu. „Pak uvidíme, co bude dál,“ dodal.