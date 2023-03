Oproti předchozímu týdnu mírně poklesl počet nemocných v Kraji Vysočina. Konkrétně o čtyři procenta. Situace se podle hygieniků v 10. týdnu stabilizovala ve všech okresech. Největší počet hlášených případů na sto tisíc obyvatel je na Žďársku. U lidi nad 65 let relativní nemocnost stoupla o téměř 17 procent.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

„Relativní nemocnost v Kraji Vysočina akutními respiračními onemocněními je 1517 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce nemocných je mezi dětmi ve věku do pěti let, školního věku a mezi mladými lidmi do 24 let,“ uvedla Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

Mezi lidmi nad 65 let stoupla relativní nemocnost o 16,5 procenta na 834 případů na 100 tisíc obyvatel. Jde o osoby ohrožené vážným průběhem respiračních onemocnění.

Minulý týden v Kraji Vysočina laboratorně potvrdili 33 případů chřipky bez závažného průběhu, to je o jeden případ více než před dvěma týdny. Z toho byly čtyři případy typu A, 29 případů typu B. Sedm případů se týkalo onemocnění bez závažného průběhu, které způsobují RS viry.