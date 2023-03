Na parkovišti u jihlavské nemocnice už druhý týden dělá pořádek odtahová služba. Vedení nemocnice došla trpělivost s řidiči aut, kteří svá auta nechávají mimo parkovací plochu. Každý den od začátku března je podle mluvčí Nemocnice Jihlava Moniky Zachrlové odtaženo z velkého parkoviště za nemocnicí minimálně pět aut.

Od března odtahují z parkoviště u jihlavské nemocnice špatně zaparkovaná auta. | Foto: Deník/VLP Externista

„Situace v areálu už byla neúnosná. Sanitky se neměly jak dostat ke vchodu do nemocnice, auta stála opravdu všude, ničila trávu, ohrožovala chodce. Kdyby se k nám chtělo dostat hasičské auto, tak kolem stojících aut ani neprojede,“ popsala situaci Zachrlová.

Během února dostávali řidiči za okna aut lístečky s upozorněním, že špatně parkují. Opatření však nemělo potřebný efekt, proto nemocnice přistoupila k tomuto nepopulárnímu řešení.

„Začali jsme 1. března a první dny to bylo šest až deset aut denně, nyní je to tak pět aut za den. Máme zkušenosti, že do čtrnácti dnů až měsíce by se situace měla uklidnit,“ dodala mluvčí nemocnice s tím, že to není poprvé, kdy se na parkovišti střídají odtahová auta.

Podobnou situaci tu zažili už před pár lety. Za odtažené auto zaplatí majitel dva tisíce korun.