Zrušené autobusy, zpožděné vlaky, dlouhé čekání na spoje, které by na sebe měly navazovat, komplikované přestupy, zdražení jízdného. S tím vším se po zavedení nového jízdního řádu potýkají ti, kteří využívají hromadnou dopravu mezi Počátkami, Batelovem a Jihlavou a zpět.

Vlak ČD RegioPanter. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Z Jihlavy jezdím vlakem v 7.44. Dříve mi jezdil ze Starých hor, z krásné nové zastávky. Teď je to rychlík a jezdí z města. Tam to opravdu špinavé a nevyhovující. A tak jsem na tom hledala něco pozitivního. Říkala jsem si, je to rychlík, budu dřív doma. Ale to se taky nedaří. Z devíti cest jen jedna bez zpoždění,“ řekla Kristýna Siberová z Batelova.