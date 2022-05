Netradičně pojaté tablo oceňuje i Pavel Suk, ředitel jihlavského gymnázia. „Pro mě je nejdůležitější poctivá a slušná kreativita. To tablo z cédéček stoprocentně splňuje, navíc to má myšlenku. Za mě je to úplně super,“ zhodnotil počin letošních maturantů.