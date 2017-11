Nízké teploty kolotočáře neodradily

Jihlava – Byly to nejhorší dva roky mého života. Mě jako křesťana se snažili přesvědčit, ať přestoupím na islám. Protože jsem to neudělal, neprodloužili mi pracovní smlouvu, a musel jsem proto ze Saúdské Arábie odjet. I to je jeden ze životních osudů třiašedesátiletého Munira Al Youssefa, který momentálně žije v Jihlavě a žádá o azyl v České republice.