Technologie v čistírně je po pětadvaceti letech úplně jiná. Voda bude čistější, ale vyjde to na více peněz. „Nese to s sebou zvýšené energetické nároky. Je tam více zařízení,“ vysvětlila mluvčí radnice Vendula Sedláčková s tím, že se zvýší i cena stočného.

Navzdory zdražování stavebních materiálů i všeho dalšího se zatím daří držet vysoutěženou cenu. Starosta Jiří Doležal to vysvětluje tak, že dodavatel měl materiál už nakoupený. Nová technologie by měla vydržet minimálně dalších čtyřicet let.

