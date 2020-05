Celou Jihlavu na konci března vyděsil černý kouř valící se z Enviropolu. Nebylo to poprvé. Firma se však z požárů poučila a pracuje na vyšší bezpečnosti provozu. Aktuálně Enviropol spouští testovací provoz linky pro předtřídění elektroodpadu.

Březnový požár v jihlavské firmě, která zpracovává elektroodpad. | Foto: Hasiči Vysočina

Investice za pětadvacet milionů nahradí dosavadní ruční přebírku před tím, než se elektroodpad dostane do drtiče separační linky. „Umožní to mnohem efektivnější kontrolu a vybírání baterií z odpadu, odprášení materiálu a také to přinese lepší komfort zaměstnancům,“ uvedla manažerka jihlavského závodu Pavla Marušová.