Dvojčata irbisů, kteří jsou známé také jako levharti sněžní, se narodila v květnu. „Samice byla prvorodička, rozhodli jsme se ji dopřát co nejdelší dobu klidu. Zatím všechno vypadá v pořádku a malí irbisové mají za sebou první veterinární kontrolu,“ zmínila vedoucí marketingového oddělení zahrady Simona Kubíčková.

Mláďata představují již třetí generaci irbisů narozených v jihlavské zoologické zahradě. „Jsme hrdí na to, že můžeme přivítat další generaci irbisů do naší zoo. Doufáme, že tato mláďata přispějí k zachování druhu, který je ve volné přírodě stále ohrožený,“ řekl ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.

close info Zdroj: se souhlasem Zoo Jihlava zoom_in Na snímku rodiče dvojčat.

Odborníci zjistili, že se jedná o dva samce. „Bratři se mají čile k světu. Předpokládáme, že návštěvníci zoo je uvidí během prázdnin, až je samice začne vyvádět do venkovního výběhu. Zatím jsou ve vnitřní ubikaci, ale postupně se rozkoukávají a nabírají odvahu, stejně jako mladá samice ve vedlejším výběhu u levhartů perských,“ popsala novinky Kubíčková.

| Video: Youtube

Samice, která porodila, se narodila v jihlavské zoo v roce 2018 a pochází z trojčat. „Její bratři odcestovali do Zoo Batu Secret a do Zoo Sofia. Její matka se narodila v Jihlavě v roce 2007 a dožila se patnácti let. Otec mláďat pochází z francouzské zoo v Thoiry a jsou mu čtyři roky. Malí irbisové jsou pomyslným dárkem k výročí. Letos je to třicet let, co tyto šelmy chováme a včetně nových přírůstků se zde narodilo pětadvacet mláďat,“ poukázala Kubíčková.

Připomněla, že levharti sněžní jsou klasifikováni jako zranitelný druh a jejich populace ve volné přírodě stále klesá kvůli ztrátě přirozeného prostředí, pytláctví a nedostatku kořisti. Programy na jejich ochranu, včetně těch v zoologických zahradách, hrají důležitou roli v zajištění přežití tohoto druhu.

Domovem irbisů ve volné přírodě je střední Asie. V Evropě byl irbis znám již koncem 18. století, první živé zvíře však bylo v Evropě k vidění až roku 1851 v zoo v Antverpách.