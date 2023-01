Radní pro oblast dopravy David Beke vysvětlil, že v centru je mnoho míst, kde parkující auta porušují různé vyhlášky a normy. Následně mají problém projet popeláři, o případném zásahu hasičů ani nemluvě. To je potřeba změnit. „Chceme ale zachovat stávající počet parkovacích míst. Pokud někde dvě místa sebereme, o ulici vedle se je budeme snažit vytvořit,“ vzkázal veřejnosti Beke. Ve vzdálenější budoucnosti se však podle něj budou stojící auta přesouvat z ulic do parkovacích domů a na záchytná parkoviště.

Jak již dříve magistrát informoval, ve městě má postupně přibývat placených zón. Na náměstí pak už nikdo zdarma nezaparkuje, krátkodobé zastavení ale bude za pár korun. Má vzniknout i aplikace na placení parkovného, třebaže stávající kiosky a platby přes SMS zůstanou zachované. Důležitou součástí celého systému bude digitální kontrola, jinými slovy auto, které bude jezdit po městě a sledovat SPZ. Podle nich snadno zjistí, kteří řidiči neparkují správně.

Radní Vymazal: Do pěti let se v Jihlavě bude za parkování platit. Všude

Magistrát také věnuje pozornost pěší zóně, která vede Benešovou ulicí z náměstí. Strážníci se minulý týden zaměřili na dodržování dopravního režimu na vjezdu. „Když se v pět hodin spustí sloupek, tak tam jede fronta aut. Řekněme, že pětadvacet procent těch, co tam vjíždí, se dobrovolně přiznají, že si jen zkracují cestu. Dalších pětadvacet procent je dobře vybaveno a ví, co mají říct. Padesát procent jsou ti, co tam opravdu vjet mohou,“ popsal situaci radní.

Magnetické karty

V pěší zóně se totiž setkávají místní obyvatelé, návštěvníci města a lidé, kteří tam podnikají. „Zájem každé té skupiny je úplně jiný a často jdou tyto zájmy proti sobě,“ pokrčil rameny Beke a pokračoval: „My budeme hledat řešení, které vylepší situaci. Eliminuje auta, která tam nemají co dělat, ale přitom zachová uživatelský komfort pro ty, co tam žijí a pracují.“

Radnice se mimo jiné chce zaměřit na magnetické karty, s kterými lze sloupky na vjezdu do ulice stahovat. Z minulosti je totiž má více osob, než by bylo vhodné. „Budeme je přidělovat těm, kdo je opravdu potřebují, jako jsou zdravotní nebo sociální služby. Všichni ostatní budou muset respektovat značku pěší zóny,“ prohlásil Beke.

S pořízením parciálních trolejbusů pak v krajském městě Vysočiny rezonovala otázka, zda by tyto vozy nemohly právě Benešovou ulicí jezdit, nepotřebují totiž troleje. Ostatně v minulosti tam MHD projížděla. „V tuto chvíli se o tom neuvažuje,“ odpověděl Ryška. Beke jeho odpověď rozvinul, když řekl, že město uvažuje o trolejích v Hradební ulici, pak by mohlo dávat smysl pustit do Benešovy ulice trolejbus. Ale není to otázka nejbližších let.

I kdyby se tam trolejbusy vrátily, nejezdily by tam nijak často. „Hlavní dopravní uzel MHD je na náměstí. V momentě, kdy se nám podaří lépe zokruhovat trasy linek, může se stát, že na náměstí bude zajíždět méně linek. Pak bude žádoucí, aby trolejbus přijel Benešovou,“ naznačil plány města Beke.

Přes pěší zónu by se výrazně zrychlila cesta například z největšího sídliště Březinky k poliklinice. Šéf dopravního podniku Radim Rovner dodal, že mezi náměstím a ZŠ Seifertova by byla cesta kratší o pět minut. Zastávka by mohla vzniknout u parku Gustava Mahlera, kde historicky bývala. Bylo by ale třeba vyřešit vozy zásobování, které v ulici často stávají.

Co se mění v Jihlavě?

- město dlouhodobě chystá parkovací koncepci, změny chce spustit prvního května

- cílem je zachovat počet parkovacích míst v centru, ale dát parkování řád

- na náměstí skončí možnost bezplatného stání

- pod drobnohledem je i situace v Benešově ulici, kde je pěší zóna