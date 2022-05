Hlavním tématem nové sezóny bude hledání identity v měnícím se světě. „Extrémní situace, které svět prožívá, vyvolávají potřebu najít znovu sám sebe, odpovědět si na zcela nové otázky, potvrdit svou identitu. To se týká jednotlivců i mnohých institucí,“ vysvětlila Miroslava Kvíčalová z marketingu divadla. Dramaturgický plán na příští sezónu nabízí pět titulů, z nichž čtyři budou uvedené v české premiéře.

Prvním titulem bude Klaunova cesta ze Země na Měsíc od Michala Skočovského. Diváci se mohou těšit na výtvarně obrazivý vhled do nitra samotné životní pouti za snem i četné odstíny podob klaunského pohledu na svět. Jedinečný tvůrčí počin bude i druhá hra Fabian (Příběh moralisty) zasazená do Berlína dvacátých let dvacátého století. Melancholická pohádka pro dospělé Ericha Kästnera je jevištně zpracovaná jako ironicky groteskní humoristický kabaret.

Ještě během letošního roku divadlo nabídne také Šepoty a výkřiky od Ingmara Bergmana. Mezinárodně uznávanou předlohu zpracuje do jevištní podoby režisér Jakub Čermák s citem pro výtvarně působivé a zároveň emocionálně i výkladově silné zpracování klasického námětu.

V roce 2023 bude první premiérou únorový původní muzikál Nad Sázavou. Autoři textu Michal Zetel a Jaroslav Čermák společně s autorem hudební části Mariem Buzzi se v něm věnují trampingu. Popel na křídlech Suzanne Renaud pak v dubnu představí příběh francouzské básnířky, manželky Bohuslava Reynka z Petrkova. Inscenaci představuje Dodo Gombár.

Prodej předplatného do Horáckého divadla pro blížící se třiaosmdesátou divadelní sezónu se naplno rozjíždí právě na začátku května. „Organizace předplatného i svozů zůstává v tradiční podobě,“ uvedla Kvíčalová a pokračovala: „Klasické předplatné na pět titulů v nové sezóně je organizováno do skupin a umožňuje využít svoz divadelními autobusy. Předplatné X je určeno na pět hostujících inscenací. Flexi a Kupónové předplatné jsou rovněž na pět titulů divadla ale s individuální volbou termínu či dokonce titulu.“

Cena předplatného se oproti minulému roku zvedla zhruba o deset procent. Všechny druhy předplatného však i nadále vyjdou cenově výhodněji než individuální vstupenky, divadlo navíc poskytuje slevy pro studenty, seniory a ZTP. „Divadelní předplatné lze zakoupit v pokladně divadla, ale také on-line na stránkách divadla www.hdj.cz, kde jsou nově zveřejněny informace o předplatném i titulech příští sezóny,“ uzavřela Kvíčalová.