Nemá to smysl, stavět trolejbusovou trať v ulici, odkud nikdo nejezdí. Tak hovoří někteří obyvatelé Jihlavy o záměru dovést trolejbusy do ulice U Hřbitova. Lidem na tamním sídlišti je tato doprava slibovaná už půl století. Jezdí tam sice linka 7, jednou za hodinu malý vůz, není o ní ale příliš velký zájem. „Protože tam nic nejezdí, tak tam jezdí málo lidí, s tím musím souhlasit,“ uvedl šéf jihlavského dopravního podniku Radim Rovner.

V lokalitě často bydlí senioři, kteří by třeba městskou hromadnou dopravu (MHD) využívali rádi, ale je pro ně problém docházková vzdálenost. Ta se nyní zkrátí. Rovner tak věří, že změny dokážou dostat lidi do MHD. „Zkušenost máme takovou, že kam jsme dopravu přivedli, lidé postupně jezdit začali. Od Kauflandu jsme zpočátku vozili tři, čtyři lidi, dneska je to ve všední dny patnáct, dvacet cestujících,“ usoudil Rovner.

Nelze přitom zapomínat na plány, podle kterých se bude Jihlava právě v jihozápadní části rozrůstat. Konkrétně se jedná o území, které je vymezené obchvatem, Znojemskou a Telečskou ulicí. „Je to takový nezastavěný klín blízko centra. Výhodný a smysluplný je nejen pro své potenciální obyvatele, ale i pro provoz města,“ přiblížil již dříve architekt Pavel Hnilička, který zpracoval studii.

VIDEO: v Jihlavě se otevřela nová trolejbusová trať na Bedřichov

Nové troleje budou mít více než čtyři kilometry, celý projekt nese název Jihozápadní tangenta Jihlavy a vyjde na více než sto milionů korun. Trolejbusy budou pak jezdit i Hradební ulicí od Cityparku po Žižkovu a dále Seifertovou ulicí, ulicí Ke Skalce a zmiňovanou ulicí U Hřbitova.

Tam bývají zaparkovaná auta, navíc jsou tam dlažební kostky a ulice je poměrně úzká. Rovner v tom ale problém nevidí. „V oblouku nahoru k vodárnám se nebude budovat trakce a frekvence spojů je plánovaná dva za hodinu v jednom směru. Nepředpokládáme, že tam bude problém,“ řekl a dodal: „Umíme se probít Seifertovou, kde to bývá daleko dramatičtější.“

Co se vybuduje a zmodernizuje? Nové troleje: v Hradební ulici od Cityparku ke Zverimexu

v ulicích Seifertova, Ke Skalce a U Hřbitova

v Žižkově ulici od křižovatky s ulicí U Cvičiště po Rantířovskou Modernizace: ulice U Cvičiště

části Žižkovy ulice, kde trolejové vedení již existuje

Další nová trasa v Žižkově ulici, a to od křižovatky s Rantířovskou po křižovatku s ulicí U Cvičiště, umožní dostat se trolejbusem ze záchytného parkoviště P+R k nemocnici nebo pak do centra města. Další tratě, zejména tedy trakční stožáry, čeká modernizace.

Cílem jednoho z největších projektů v oblasti budování trolejí za poslední roky je omezit hluk a emise z autobusové dopravy. „Žižkova ulice je, co se týče hluku, pro další dopravu naprosto vyčerpaná. Vedení dalších linek je možné alternativní trasou, čímž navíc snížíme cestujícím docházkovou vzdálenost,“ vysvětlil Rovner.