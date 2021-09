Zatímco v jiných únikových hrách jsou návštěvníci zavření v jedné místnosti, že které se musí dostat, v Brtnici prochází strašidelnými kulisami za zvuků naříkání vězňů a za doprovodu žalářníka, který nesnese žádnou neposlušnost. „Člověk se musí mít na pozoru, aby neskončil na mučidlech,“ poodhalil autor Petr Skovajsa. Žalářník se k hostům může chovat hruběji, ale to je pro tu správnou atmosféru prostě nutné.

Lidé v týmu dvou až pěti osob řeší různé rébusy a hádanky, získávají indicie a cílem je dostat se ven. „A to v určitém časovém limitu, tato hra je na hodinu a půl, maximálně sedm a půl nebo tři dni, to je na vás,“ řekl s nadsázkou herec Miroslav Šimůnek, který představení moderoval. Jedná se přitom o jednu z těžších únikových her, účastníkům by mělo být alespoň třináct let.

Na začátek je potřeba si na webových stránkách www.reliquie.cz koupit dárkový voucher. Na hru pak mohou přijít kamarádi, kolegové z práce, nabízí se ale také tímto způsobem oslavit narozeniny, rozlučku se svobodou nebo tam přijít na rande. „Určitě sem pošlu své zaměstnance na teambuilding, doufám, že se mi vrátí. A pak si řeknou, že ta šéfové není tak hrozná, tam bylo hůř,“ rozesmála se ředitelka Hospodářského dvora Bohuslavice Marie Brunnerová.

Únikové hry na Vysočině

- zahrát si lze v Jihlavě, ve Žďáru nad Sázavou a v Brtnici

- únikové hry vyžadují logické myšlení a týmovou spolupráci

- jedná se o zábavu spíše pro dospělé, třeba pro partu přátel nebo kolegy z práce

Tři měsíce přípravami hry strávil spolu s manželkou Petr Skovajsa, syn ředitelky Nadačního fondu Šťastná hvězda Aleny Skovajsové. Proto není překvapivé, že má celá hra i charitativní podtext, část ze vstupného půjde na dobrou věc. „Úniková hra Reliquie je provozována spolkem Šťastná hvězdička, který podporuje tělesné postižené,“ přiblížila Skovajsová.

Šifrovka ve Žďáře

Milovníci únikových her mohou na Vysočině navštívit i další města. Už řadu let funguje tato aktivita v krajském městě Vysočiny, tam je únikových her hned několik. Další nedávno vznikla ve Žďáru nad Sázavou. Jmenuje se šifrovka a je venkovní. Jedná se o zhruba tříhodinovou procházku. „Dříve ve Žďáře fungovala Escape game. Nabízela dvě vnitřní hry a jednu venkovní. Bohužel pak skončila. Šifrovka je o něco delší a těžší,“ porovnala členka autorského kolektivu Šifrovky Markéta Homolková.

Hrát do ulic okresního města mohou vyrazit týmy o počtu dvou až pěti osob. Zájemci začnou tím, že si koupí vstupenku na webových stránkách www.sifrovka.cz. „Pro započetí hry je důležité mít chytrý telefon s mobilním internetem a s plnou baterií,“ radí další z členů autorského týmu Petr Juda.