V současné době dělníci pracují na přeložkách sítích. Akce vyjde na zhruba pět milionů korun a kompletně hotovo by mělo být nejpozději na podzim.

Do Částkovic by pak místní mohli navíc jezdit po nové silnici. „Krajská správa a údržba silnic tady plánuje udělat nový povrch. Rovněž do podzimu by tato výpadovka měla být opravená," nastínil mrákotínský starosta Miroslav Požár.

Tím však práce nekončí. „Podařilo se nám dohodnout se společností E-on, že výkopové práce spojíme, a při té příležitostí dají elektřinu do země,“ dodal Požár.