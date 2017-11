Nové jízdní řády trolejbusů jsou už na webu

Jihlava – Příští týden, od pátku prvního prosince, vyjedou trolejbusy do jihlavských ulic v nových trasách a podle nových jízdních řádů. Ty jsou nyní k dispozici také na webu Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ).

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

„Vznikne i nové přímé spojení sídliště v lokalitě Slunce s Nemocnicí Jihlava,“ uvedl mimo DPMJ na svém webu. Tuto novou trasu, která povede od vozovny DPMJ přes Masarykovo náměstí k poliklinice Dům zdraví, bude zajišťovat linka F.

Nově se mezi trolejbusové linky vrátí linka D, která pojede částečně ve stejné trase jako linka F, a to od polikliniky Dům zdraví směrem na Žižkovu ulici, dále Seifertovou a Dvořákovou ulicí do ulice Tolstého, kde pak na náměstí Svobody u domu kultury odbočí do Havlíčkovy ulice a vydá se směrem na konečnou k hlavnímu nádraží.



Tyto změny souvisejí se zavedením trolejbusové dopravy na nově postavenou trolejovou trať po prodloužené Vrchlického ulici směrem na Horní Kosov a Dolinu. Cestující po této trase bude vozit linka B. Ta pojede jako doposud od hlavního nádraží přes sídliště Březinky do centra města a dále kolem domu kultury na zastávku Dům zdraví.

Z této zastávky pojede linka B nově rovně Vrchlického ulicí podél nákupní zóny s hobbymarketem Uni Hobby až na křižovatku ulic Vrchlického a S. K. Neumanna. Tam zabočí doprava a přijede na sídliště Dolina a na konečnou na obnovené trolejbusové smyčce u železniční zastávky Jihlava – Staré Hory. Zpět pojede linka B ve stejné trase. Linka B1 bude zrušena.



Trolejbusové linky A, C a E svou trasu nezmění, ale i na nich budou platit nové jízdní řády.



Částečně novou trasu bude mít také noční trolejbusová linka N, která pojede ze směru od centra města, a to jednosměrně také kolem polikliniky Dům zdraví a Nemocnice Jihlava, a dále přes Dolinu k autobusovému nádraží a dále stejnou trasou, jakou jezdí v současnosti.

S vedením linky B v nové trase také dojde ke zkrácení autobusové linky číslo 6, která pojede jako doposud ve stejné trase od městského nádraží, ale končit bude už u polikliniky Dům zdraví, cestující tudíž už nebude vozit až na Dolinu, jak je tomu nyní.



Všechny nové jízdní řády i nové schéma trolejbusových linek jsou k dispozici na webu www.dpmj.cz.