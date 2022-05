Kromě toho se dům manželů Mayrových stal na jaře 2017 několikrát terčem neznámých pachatelů. Útok byl spojován a rekonstrukcí Horáckého zimního stadionu. „Obávám se, že jsme terčem útoků proto, že lidem nelžeme, a po letech slibů jsme jako první schopni lidem popravdě říct, že město prostě nemá na stadion dostatek peněz,“ řekl tehdy Daniel Mayer, který měl na starosti vytvoření dlouhodobého finančního plánu města.

V podzimních komunálních volbách pak Mayerová nekandidovala, po čtyřech letech se ale bude letos opět ucházet o přízeň voličů. „Nesmírně si této nominace vážím. Zvláště pro to, že jí navrhli a rozhodovali o ní lidé, kteří znají jak celou kauzu Čapího hnízda, tak i mě osobně, mou práci a mé názory,“ řekla Nagyová.

Dle svých slov považovala správné se do vyřešení celého případu z politiky stáhnout. „Přes pět let mně a mým blízkým tato kauza velmi výrazně zasahuje do pracovního i osobního života a konec je přitom bohužel stále v nedohlednu. To je důvod, proč jsem se nakonec rozhodla přijmout nabídku, vrátit se do politiky a kandidovat do Senátu,“ vysvětlila Nagyová.

Volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb budou letos 23. a 24. září.