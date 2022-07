Ten zatím nemá na plány obchodního řetězce názor. „Penny Marketu se líbí náš katastr. My jako obec ale žádný pozemek v zamýšlené lokalitě nemáme a bude to o tom, jak se Penny Market domluví s majiteli pozemků. Upřímně nevím, jak bych se k tomu postavil, kdyby jim k tomu dali všichni souhlas a podařilo by se zařídit i změnu územního plánu,“ neskrývá rozpaky. Deset hektarů je přeci jen velká plocha, logistické centrum bude vidět, na druhou stranu by to ale znamenalo pracovní příležitosti pro místní.