/ANKETA, FOTO/ Už je ve městě. Toyota, která umí číst státní poznávací značky zaparkovaných aut, vjela do ulic Jihlavy. Pohlídá parkování v nových modrých zónách.

To je ono - auto, které bude v Jihlavě monitorovat modré zóny. | Foto: Deník/Martin Singr

Auto obyvatelé města poznají na první pohled, na střeše má totiž mnoho kamer. V horácké metropoli si ho už vyzkoušeli, nyní půjde o pronájem na necelý rok a půl. „To je doba, která se dá dobře vyhodnotit, a pak uděláme zakázku na to, jaké auto tady budeme mít v budoucnu,“ vysvětlil primátor Petr Ryška, proč bude mít Jihlava sedmnáct měsíců auto jen půjčené. Částka za pronájem je 1,9 milionu korun, tedy zhruba 110 tisíc měsíčně.

Vedení Jihlavy si od pořízení auta slibuje, že díky němu získá větší přehled o parkování řidičů ve městě a na základě dat může upravit nový systém parkování. Ten v Jihlavě zavedli v květnu. „To auto nepotřebujeme na to, aby kontrolovalo a dávalo lidem pokuty, ale aby nám sehnalo co nejvíce dat. A tak to opravdu první měsíc bude. Auto bude jezdit ve dne v noci a zjišťovat, jak jsou obsazené ulice a parkoviště,“ informoval primátor s tím, že podle sesbíraných dat udělá radnice změny. Po těch veřejnost volá. Dát jen na pocity obyvatel Jihlavy ale podle hlavy města není rozumné.

Vůz s mnoha kamerami umí zjistit, který vůz parkuje v modré zóně bez rezidenční karty nebo zaplaceného parkovného. „Monitorovací auto také umí upozornit na auta s nečitelnými registračními značkami, auta dlužníků nebo kradená auta a přivolá k nim strážníky,“ doplnil radní zodpovědný za nový systém parkování David Beke.

