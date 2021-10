Od prosince roku 2025 budou z Vysočiny jezdit nové rychlíky. Cestující se v nich dočkají WI-FI, lepšího mobilního signálu, klimatizace i prodeje občerstvení. Přímé vlaky linky R9 budou jezdit na trasách Praha – Havlíčkův Brod – Brno a Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava každé dvě hodiny oběma směry.

Vlaky budou jezdit od roku 2025



* Trasy: Praha – Havlíčkův Brod – Brno a Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava

* Rychlíky budou jezdit každé dvě hodiny oběma směry

* Vlaky budou mít WI-FI, klimatizaci, lepší mobilní signál, nástupy pro rodiče s kočárky a starší cestující, prodej občerstvení

„Do Prahy z Třebíče v devadesáti devíti procentech cestuji autobusem. Ale je to jenom kvůli tomu, že vlaky nejezdí. Kdyby byl nějaký s jedním přestupem, tak bych mu dal určitě přednost. Už jen proto, že je pohodlnější, navíc se víc spojů hodí. Loni byl kvůli koroně jen jeden, teď už je to zase lepší, ale autobusy jezdí většinou jen na okraj Prahy. Takový spoj by se mi hodil už teď,“ řekl student Libor Šárka z Třebíče.

Díky novým linkám se s Prahou lépe propojí víc míst na Vysočině. „Do Prahy se tak lidé z Třebíče dostanou díky jednomu přestupu v Jihlavě. Také například z Havlíčkova Brodu budou další přípoje osobních i spěšných vlaků. Plánujeme na linky navázat vícero regionálními spoji. Cestující ušetří i čas, například ze Žďáru nad Sázavou do Brna to bude třináct minut. Zatím však nevíme, kolik to bude stát,“ vysvětlil předseda výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina pro rozvojové projekty Martin Hyský.

Minimální rychlost vlaků bude 200 km/h kvůli vysokorychlostní trase mezi Prahou a Kolínem. „Vlaky budou mít alespoň jedny dveře z každé strany, které umožní nízkopodlažní nástup rodičům s kočáry nebo starším cestujícím,“ popsal ministr dopravy Karel Havlíček. Ve vlacích budou po celou dobu přítomní průvodčí, kteří zajistí prodej jízdenek.

O zakázku se může v současnosti ucházet kterýkoli dopravce. Vítěz soutěže získá smlouvu s ministerstvem dopravy na patnáct let. „Výběr z konkurenčních nabídek je výhodný pro stát, kraje i cestující. Díky smlouvám, které jsme uzavřeli díky porovnávání nabídek více dopravců, jsme ušetřili přes 300 milionů korun. Soukromí dopravci doposud získali sedm linek, České dráhy nadále zajištují většinu linek dálkové dopravy,“ uvedl Havlíček.