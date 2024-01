I letos se do Jihlavy přitom dostanou nové vozy, půjde o midibusy Iveco, o jejichž testování Deník loni informoval jako první. „Cestující z příměstských částí se mohou od července těšit na Iveco Urbanway v délce deseti a půl metru v plné výbavě. Midibusy Rošero zastaraly velikostí, spolehlivostí a jsou na konci své životnosti,“ sdělil Rovner.

Obsluha příměstských částí je dle radnice při přepočtu na počet cestujících nadstandardní. Podle primátora Petra Ryšky by při průměrné obsazenosti spojů například do Zborné bylo levnější jezdit taxíkem. Snahou pak je městskou hromadnou dopravu přiblížit lidem ze sídlišť. Právě midibusy by mohly být těmi vozy, které cestující dovezou k hlavním trolejbusovým tratím.

Midibus se v Jihlavě osvědčil, řeší se jeho spotřeba a kapacita dvou spojů

Právě páteřní linky se těší značné oblibě cestujících. „Zasloužily by si posílení intervalu v odpolední špičce, tu registrujeme větší než ráno. Jsou to klasicky linky B a C,“ řekl šéf dopravního podniku s tím, že na lince B je průměrná obsazenost od konečné po konečnou v pracovních dnech šestačtyřicet osob.

„Jsme rádi, že nám rostou čísla na lince G, která převzala páteřní trasu z Horního Kosova do Antonínova Dolu a cestující se naučili používat i linku H,“ dodal Rovner na adresu loni zavedených linek.

Ve vozovém parku dopravního podniku je nyní čtyřicet autobusů a jen o jeden trolejbus méně. Průměrný věk vozů je okolo pěti let, což je jedno z nejlepších čísel v republice, a Jihlava se ho bude snažit držet nízké i do budoucna. „V roce 2025 chystáme výběrové řízení na dalších dvanáct trolejbusů,“ uzavřel Rovner.

Co je parciální trolejbus?

Výhodou těchto trolejbusů je, že nemusí jet nepřetržitě pod trolejovým vedením, ale mají hybridní pohon na baterii. Ta se také nabíjí, když vůz brzdí. Starší modely v Jihlavě mohly takto jet až dvanáct kilometrů, ty novější zvládnou o polovinu více. Díky jiné technologii pak může být baterie na střeše a ve voze je o deset míst k sezení více. Linka s parciálním trolejbusem je označená zeleným písmem.

