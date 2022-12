Nový jízdní řád začne na železnici platit v neděli 11. prosince. Rozsah dopravy zůstane stejný jako letos, tedy v průměru 374 vlaků denně. Někde se ale změní čas odjezdů a příjezdů. Většina obyvatel kraje změnu nepocítí, přesto někteří nic neponechávají náhodě. „Jízdní řád mám vytisknutý, po změnách ho vždy vyměním a neřeším, jestli je, nebo není stejný. Naštěstí si časy odjezdů nepamatuji, a tak se vždy podívám, jak to aktuálně je,“ usmála se Pavlína Hájková z Jihlavy, která vlakem nepravidelně jezdí za prací i za zábavou.

Nové vlaky, kratší čekání i úpravy odjezdů. Od neděle platí nový jízdní řádZdroj: Deník/Markéta Evjáková

Drobné časové úpravy vedoucí k lepšímu přestupování mohou očekávat cestující na tratích přes Světlou nad Sázavou. V druhé polovině roku po změně koncepce ve Středočeském kraji a opravách kolejí v Pardubickém kraji se zkrátí u některých vlaků doba pobytu ve stanici. Tím se zrychlí vlaky ve směru na Havlíčkův Brod i na Ledeč nad Sázavou.

Aby se stabilizovala ranní špička v okolí Brna, dozná drobných změn první ranní vlak v úseku Třebíč - Střelice na trati 240, která vede z Brna přes Náměšť nad Oslavou a Okříšky do Jihlavy. „První ranní vlak s odjezdem v 3:51 z Třebíče do Brna nově zastaví ve stanici Studenec,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Na několik změn si musí zvykat lidé jezdící vlaky na trati 241 ze Znojma přes Moravské Budějovice do Okříšek. V neděli už nebude jezdit vlak z Moravských Budějovic s příjezdem v 6:22 do Znojma. Jako náhradu za zrušený vlak České dráhy nabídnou vlak s odjezdem v 19:12 z Okříšek v úseku Moravské Budějovice – Znojmo i v sobotu. Kromě toho v neděli celoročně bude jezdit vlak s odjezdem v 7:38 ze Znojma do Moravských Budějovic.

V Lukách dělníci podruhé opravují silnici, kde pod viaduktem neprojel autobus

Od 11. prosince dojde také k rozšíření integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočina. „Do integrovaného systému budou nově zařazeny všechny regionální vlaky v úseku Vlkov u Tišnova – Tišnov a v úseku Věžná – Tišnov,“ sdělil mluvčí Českých drah. Půjde jen o regionální a nikoliv dálkové vlaky.

Druhou možností, jak cestovat mezi sousedními kraji, je takzvaný lomený tarif. Ten řeší, že dopravní systémy dvou krajů nebývají identické. „Veřejná doprava Vysočiny a naše IDS se od sebe systémově trochu liší a asi vždycky budou,“ uznal už dříve Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která zabezpečuje přepravu na jižní Moravě.

Na Vysočinu míří noví zubaři, přibývá jich ve Velkém Meziříčí

V první polovině příštího roku mají být postupně nasazované jednotky Moravia Jihomoravského kraje. „Jsme první kraj v České republice, který si koupil vlastní vlaky. Nahradíme tak staré vlaky, které mají často přes padesát let. Přinese to nesrovnatelný komfort a pohodlí pro cestující," uvedl v srpnu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich na adresu vozů známých pod názvem Panter.

Dosud přímá linka Brno – Křižanov – Žďár nad Sázavou bude po zařazení těchto vlaků rozdělená v Křižanově. Nové soupravy budou jezdit jen mezi Křižanovem a Brnem. Obnova vlaků přitom čeká i Vysočinu. „K zajištění provozu regionálních linek Českých drah na Vysočině se aktuálně vyrábí šest nových elektrických a devět nových motorových jednotek. Dodávky těchto vozidel se očekávají ve druhé polovině roku 2023,“ řekl Pošta.