Průměrný věk dárců krve se však zvyšuje, aktuálně je přes dvaačtyřicet let, o více než půl roku vyšší než loni. Před dvanácti lety to bylo dokonce šestatřicet. „Stát se prvodárcem není niž těžkého. Prvotní je ochota a čas věnovat nám 450 mililitrů krve,“ informovala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Podmínkou je věk nad osmnáct let a váha nad padesát kilogramů. Objednání není třeba, stačí přijít od pondělí do čtvrtka mezi půl sedmou a devátou. „Základní příprava před odběrem je být odpočatý, ráno vypít alespoň půl litru tekutin a lehce posnídat. Dvanáct hodin před odběrem potom nekouřit a nejíst tučná jídla,“ sdělila Zachrlová a dodala: „Odměnou je dobrý pocit, snížení daně z příjmů o tři tisíce korun a také to, že je pravidelně sledován váš zdravotní stav.“