Novoroční ohňostroj zaplatil primátor Petr Ryška. Ve hře byla možnost, že by na něj dal peníze sponzor, tu ale sám primátor nakonec odmítl. „Kohokoliv do toho tahat se mi nechce. Lidé by se ptali, proč zrovna on to primátorovi dává,“ vysvětlil Ryška na prosincovém zasedání zastupitelstva, kde se o ohňostroji hovořilo.