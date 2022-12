Původně to přitom vypadalo, že ohňostroj nebude, vedení města ho nechtělo. Myslelo, že obyvatele nezajímá. „Bombardovali mě lidi, že jsme úplně pitomí, že se budeme jen blbě předvádět se svařákem,“ říkal Ryška. Že jde o špatné rozhodnutí pak slyšel také od Aleny Zápotočné z magistrátu i od manželky a tak se zamyslel, jestli by byla možnost udělat ohňostroj, aniž by ho město platilo.

Následně si radní řekli, že ohňostroj bude. Ryška se nabídl, že pokud peníze od firem nedomluví, zaplatí ho sám. A odletěl na dovolenou. Pak se ale začalo ve městě spekulovat, kdo je tajemný sponzor a proč není známé jeho jméno. Do takové situace primátor nechce žádnou firmu přivést. „Kohokoliv do toho tahat se mi nechce. Lidé by se ptali, proč zrovna on to primátorovi dává,“ vysvětlil Ryška.

Novoroční ohňostroj bude. Jihlava vyšla vstříc volání lidí

První muž radnice tak zaplatí lidem novoroční podívanou sám, naopak méně peněz dá na sport a na sociální věci. „Na charitu dám to, co jsem slíbil,“ ujistil však. Sedmiminutový komponovaný slavnostní ohňostroj doprovázený hudbou uvidí Jihlava na Nový rok od půl šesté večer. Už od pěti přitom bude možné přijít si dát na náměstí svařák nebo horký čaj s vedením města.