Strom už stojí na svém tradičním městě a v noci svítí, letos se vše muselo po desítkách let obejít bez kulturního doprovodu. „Všechny akce jsme zmrazili. Sice ušetříme peníze, ale za tuhle strašnou cenu,“ mrzí starostu Viktora Wölfla.

Radnice musela zrušit i tradiční ohňostroj, pořadatel totiž potřeboval rozhodnutí už v říjnu a v té době nebylo možné odhadnout, jaká bude na Nový rok situace. Starosta věří, že se na jaře vrátí život nejen v Lukách opět do normálu. Na druhou stranu mu ale vůbec nevadí nedělní zavřené obchody, podle něj to pomůže zklidnění společnosti. „Všichni bychom si odpočinuli a nevím o nikom, kdo by za jeden den zemřel hlady nebo žízní,“ řekl v nadsázce.