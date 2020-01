Řadu let spolu se svými kumpány bavil diváky vtipným vystoupením o kněžně Máně, kterou si nikdo nechce vzít. Ohňovou show předváděl v extrémním vedru i mrazech. Když v únoru 2010 zakládal novou šermířskou skupinu Novus Origo, někteří předpovídali, že moc dlouho nevydrží. Řeč je o Martinu Bahounkovi z Polné, který se šermování a kejklím s ohněm věnuje dvacet let. Deset let ohně a meče si spolu s ostatními připomene v sobotu 29. února na speciální oslavě v sále polenského zámku.

Novus Origo. | Foto: archiv Novus Origo

„V dětství jsem se věnoval westernu. Před dvaceti lety jsem na akci v Polné viděl šermíře. Ti oslovili mého kamaráda, jestli by se k nim nechtěl přidat, a on přibral i mě. Líbil se mi šerm, vystupování před publikem, poznávání nových míst a lidí. A začalo mě to všechno moc bavit,“ vysvětluje zakladatel Novus Origo Martin Bahounek.