Původně totiž byla šířka silnice jen pět metrů a protijedoucí osobní auta se vyhýbala dost obtížně. Veřejnost, která se na chodník těšila, začala jeho podobu hlasitě kritizovat. „Rozhodli jsme se, že chodník posuneme, aby vše vycházelo podle normy. Minimální šíře bude pět a půl metru,“ prohlásil starosta.

Kdo je na vině, se aktuálně neví, vše nyní řeší stavební firma s projektantem. „Stavební firma postupovala podle projektu, který odsouhlasily všechny instituce. V konečném důsledku ale při realizaci byla silnice úzká,“ popsal starosta.

Proto trval na tom, že se musí obrubník posunout dále od středu vozovky. „Chodník se dělá na desetiletí. Nechci, aby někdo přišel za dvacet let a řekl, co to tady bylo za hlupáky,“ uvedl Wölfl a dodal: „Je to pro mě důležité, o chodník usilujeme od roku 2010 a bylo by strašlivým koncem, kdybychom nyní s tím dílem nebyli spokojeni.“

Za podstatné starosta považuje i fakt, že chodník bude z kostek, které jsou odolnější než betonová dlažba. Lidé po vydlážděných částech už chodí. Silničáři pak chystají projekt, podle kterého udělají obrubníky také na druhé straně ulice.