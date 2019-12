Telč - Otevření nového domova pro seniora v Telči se stalo obrovským tahákem pro veřejnost, kdy si během celého pondělí 9. prosince přišlo prohlédnout moderní prostory neuvěřitelných 1 200 lidí. To znamená, že se do něj přišel podívat každý čtvrtý obyvatel města. V Telči bylo slavnostně otevřeno již 15. SeniorCentrum ze sítě domovů společnosti SeneCura, největšího soukromého poskytovatele pobytových sociálních služeb v České republice.

Nově otevřený domov pro seniory SeneCura Seniorcentrum v Telči. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Lidé celou dobu sledovali průběh výstavby, zajímali se o to, co jim vzniká na okraji města v historickém areálu. Navíc služby domova pro seniory tady mají dlouhodobou tradici a jsou nedílnou součástí života města,“ uvedla ředitelka SeneCura SeniorCentra Marika Krejčí. Moderní domov nabízí celkem 130 lůžek pro seniory se sníženou soběstačností včetně těch s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Vyrostl během dvou let na okraji Telče v historické zahradě bývalého školního areálu. V rámci výstavby došlo také k rekonstrukci prvorepublikové školy a jejímu zakomponování do nové přístavby.